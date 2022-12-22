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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:18

Beşiktaş'da Şenol Güneş'in Onur Bulut ısrarı

Beşiktaş’da Şenol Güneş’in Onur Bulut ısrarı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam sürüyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig takımlarından Kayserispor formasını terleten Onur Bulut'u gündemine almıştı. Beşiktaş milli futbolcu için ısrarını sürdürürken, Anadolu ekibinin transferdeki planı da gün yüzüne çıktı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimden sağ bek takviyesi istemişti. Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut var.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kayserisporlu oyuncu, Beşiktaş'a gelmek istiyor.

KAYSERİSPOR'UN TAVRI NEDENİYLE ZORA GİRDİ
İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'tan haber bekliyor. Ancak Ocak ayında makul bir rakama sonuçlanması beklenen transfer, Kayserispor'un tavrı nedeniyle zora girdi.

BEDELSİZ BIRAKMAK İSTEMİYORLAR
Kayserispor, oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemiyor. Bu nedenle Anadolu ekibi, oyuncuya yeni sözleşme yapıp fiyat yükseltmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise Onur'un Beşiktaş'a gelmek istemesini kullanarak, ocak döneminde işi bitirmenin peşinde.

2 GOL, 2 ASİST
1.79 boyundaki oyuncu, bu sezon Kayserispor'da 14 maça çıktı. Başarılı oyuncu 2 gol attı. Ayrıca 2 asistlik performans sergiledi. Onur Bulut'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

KARİYERİ
Onur kariyerinde Alanyaspor, Rizespor, E. Braunschweig, Freiburg ve Bochum gibi takımlarda da forma giymişti. Onur Bulut 1 kez de A Milli Takım formasını giydi. kaynak (Spor x)

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Beşiktaş'da Şenol Güneş'in Onur Bulut ısrarı
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