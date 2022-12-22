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Giriş Tarihi: 22.12.2022 08:31

Fenerbahçe, Ankaragücü'nden Berke Yıldırım'ı alıyor

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe, Ankaragücü’nden Berke Yıldırım’ı alıyor

Fenerbahçe, Ankaragücü’nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoper Berke Yıldırım’ı kadroya katmayı düşünüyor. Geriden topu oyuna sokması ve atletik özellikleri ile dikkat çeken Berke, aynı zamanda A Milli Takım’ın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

Altyapıya yatırım yapan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 4 futbolcu ile anlaşmıştı. Geleceği gençlerde gören Sarı-Lacivertliler şimdi de Ankaragücü'nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoper Berke Yıldırım'ı kadroya katmayı düşünüyor.

Geriden topu oyuna sokması ve atletik özellikleri ile dikkat çeken Berke, aynı zamanda A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

TRABZON'DA MUHTEŞEM İKİLİ
Süper Lig'de cumartesi günü kritik Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, hücum ikilisini belirledi. Batshuayi ve Joshua King ile karşılaşmaya başlayacak olan Sarı-Lacivertliler'de Enner Valencia fizik olarak tam hazır değil. Serdar Dursun ise yedek kulübesinde olacak.

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Fenerbahçe, Ankaragücü'nden Berke Yıldırım'ı alıyor
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