Fenerbahçe’de Joao Pedro yoksa Joshua King var

GÜRCAN BİLGİÇ - FENERBAHÇE'NİN AVCISI

Transfer edildiği günden beri beklentisi en yüksek oyuncu oldu ama iki önemli sakatlık geçirdi. Form tutması ve takımın bir parçası olması için uzun süre geçti. Oyun düzeni içinde görünmez gözükse de saha içinde 'avcı' karakterinde. En ufak hatayı, boşluğu gözünden kaçırmıyor ve değerlendiriyor. Sadece golün değil pozisyonun da bir parçası. Batshuayi ve Valencia ile birlikte 3 günde 1 maç serisinde Jesus'un elini rahatlatacak en önemli oyunculardan biri.



