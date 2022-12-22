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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:41 Son Güncelleme: 22.12.2022 11:42

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi: Geleceğiyle ilgili kararını yönetime iletti

Galatasaray’da Mauro Icardi gelişmesi: Geleceğiyle ilgili kararını yönetime iletti

Galatasaray'da sakatlığı şok etkisi yaratan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Arjantinli golcü yönetime kararını iletti.

Son olarak Süper Lig 'de Beşiktaş ve Başakşehir karşı oynayan Galatasaray 'da Icardi attığı goller ve yükselen performansıyla dikkat çekmişti. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir gündemde bulunan Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Arjantinli golcü yönetime kararını iletti.
SAKATLIĞI GEÇTİ FLORYA'YA DÖNDÜ
Mauro Icardi Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sakatlık yaşamıştı. Bir süredir tedavisi Arjantin'de devam eden golcü futbolcu bu nedenle Galatasaray'ın Antalya kampına katılamamıştı.

Cumartesi gecesi İstanbul'a dönen yıldız futbolcunun tedavisine Sarı-Kırmızılı kulübün tesislerinde devam ediliyor.

WANDA NARA FİNALİ İZLEMEYE GİTTİ
Icardi ile yakın zamanda boşanan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara ise çocukları ile birlikte finali izlemek için soluğu Katar'da kaldı. Nara ve çocukları Fransa - Arjantin finalini tribünden takip etti.

ICARDI'DEN MESSI PAYLAŞIMI
Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü, Messi'ye övgüler yağdırırken "İşte şampiyon Arjantin.Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.

ICARDI'DEN YÖNETİME 'DEVAM' MESAJI
Galatasaray'da kiralık forma giyen veya bir senelik opsiyonlu kontrat yapan futbolcular mutlu ve devam etmek istiyorlar.

Sarı-kırmızılılarda şüphesiz durumu en çok merak edilen isim olan Icardi ile beraber yine kiralık olarak forma giyen Rashica, önümüzdeki sezon da Galatasaray'da devam etme düşüncesinde olduklarını kulüp yetkililerine söyledi.

ICARDI İÇİN BİR ADIM ÖNDE
Özellikle Icardi'nin kendisine gösterilen yaklaşımdan dolayı çok etkilendiği ve oyuncunun Galatasaray'da kalması için bu durumun çok büyük bir fırsat olduğu bildirildi.

Yine Rashica'nın da Galatasaray'da devam etme arzusunda olduğu ve bonservisinin alınmasını beklediği kaydedildi.

Aslan'da bir senelik sözleşme imzalayan ve ikinci senesi opsiyona bağlı olan Mertens ve Mata gibi isimlerin de devam etme arzusunda olduğu kaydedildi. (Fanatik)

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Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi: Geleceğiyle ilgili kararını yönetime iletti
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