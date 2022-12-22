Gaziantep FK Başkanı Akınal: 160 milyon lira maliye borcumuz var

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nü bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kongrede açıklamalarda bulunan Cevdet Akınal, kentini ve futbolu sevdiği için 2 yıl önce başkanlığı kabul ettiğini ifade ederek, şehrin maalesef takıma destek vermediğini kaydetti. Akınal, "Bu geçen zamanda maddi olarak zor zamanlar yaşadık. Bu arada şehir arkamızda durmadı maalesef. Şehrin desteğini alsak daha güzel şeyler yapacağız. Ama maalesef telefon açıyorsun, 'bize reklam ver', 'yardımcı ol' diyoruz 'ben vermem' diyor. Bunlar yeri geldiği zaman 'biz Gaziantepliyiz' diye övünüyorlar. Bu kentin takımının Süper Lig'de olması demek şehrin Süper Lig'de olması demektir. Vergi borcumuz vardı. İnşallah bugün-yarın onu halledeceğiz. 3 puan silinme konusu vardı. Onu da halletmiş oluyoruz. Medyada çıkan öyle abartı borcumuz yok. Bizim sadece Aralık ayı dahil 3 aylık futbolculara borcumuz var, vergi borcu hariç. Şu an 160 milyon lira maliye borcumuz vardır. Gaziantep FK olarak biz resmi çalışan bir kulübüz. Ne aldıysak ne verdiysek kuruşuna kadar vergisini ödüyoruz. 1 kuruşluk işlemimiz yoktur. Diğer kulüpler A'dan Z'ye ne yapıyorlar kalıbımı basarak söylüyorum. 1 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu 100-200 bin Euro gösteriyorlar. Kalanını açıktan veriyorlar. Bizim açıktan verecek paramız yoktur'' diye konuştu.

Konuşmanın ardından oylamaya sunulan yeni yönetim listesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

''Cevdet Akınal, Adnan Ünverdi, Ahmet Fikret Kileci, Ahmet Remzi Tabur, Ayşen Ahi, Batıkan Erkan Tural, Bora Tezel, Emrah Özdağlı, Erhan Özmen, Fahrettin Kaplan, Halit Acar, İzzet Bakır, Kenan Uygur, Mehmet Akıncı, Mehmet Ali Şimşek, Mehmet Cihan Koçer, Mehmet Mesut Çakmak, Hüseyin Ulutaş, Mehmet Salih Öztürk, Mehmet Tuncay Yıldırım, Memik Yılmaz, Mert Bülent Güllüoğlu, Metin Erturhan, Mustafa Kemal Güneş, İbrahim Gümüşoğlu, Samet Bayrak, Sedat Özdinç, Serhat Tümer, Tayyar Şafak Salıcı ve Uğur Şireci.''