Manchester United bu sözler Ronaldo’ya veda etti!

"Cristiano Ronaldo geçen ay karşılıklı anlaşarak Manchester United'dan ayrıldı. Portekizli süper yıldız, iki dönem forma giydiği kulübümüzde 436 maçta 145 gol attı ve üç Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanmamıza yardımcı oldu."

"Ronaldo ayrıca, 2008'de Ballon d'Or ödülünü kazandı. Cristiano'nun muazzam katkısı için minnettarız. Kendisine ve ailesine gelecekte iyi dileklerimizi sunuyoruz."