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Giriş Tarihi: 22.12.2022 14:02 Son Güncelleme: 22.12.2022 14:04

Manchester United bu sözler Ronaldo'ya veda etti!

Manchester United bu sözler Ronaldo’ya veda etti!

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz Kasım ayında kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmiş ve Dünya Kupası'nda kulüpsüz olan tek oyuncu konumuna gelmişti. Ronaldo ile kriz yaşayan Manchester United, Portekizli yıldız için 81 kelimelik bir veda mesajı yayınladı.

Dünya Kupası'ının ilk günlerinde şoku yaşayan Cristiano Ronaldo, kulübün Manchester United ile olan sözleşmesini feshetmişti. Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan Portekizli yıldız verdiği bir röportajda kulübünü sert sözlerle eleştirmişti.

Ronaldo'nun röportajda sarfettiği sözler sonrası iki taraf karşılıklı sözleşmeyi feshetti ve Ronaldo Dünya Kupası'nda kulüpsüz olan tek oyuncu konumuna geldi.

Manchester United, tarihin en iyi oyuncuları arasına giren eski futbolcuları hakkında bir veda mesajı yayınladı. Sadece 81 kelimelik veda mesajında şunlar yazdı:

"Cristiano Ronaldo geçen ay karşılıklı anlaşarak Manchester United'dan ayrıldı. Portekizli süper yıldız, iki dönem forma giydiği kulübümüzde 436 maçta 145 gol attı ve üç Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanmamıza yardımcı oldu."

"Ronaldo ayrıca, 2008'de Ballon d'Or ödülünü kazandı. Cristiano'nun muazzam katkısı için minnettarız. Kendisine ve ailesine gelecekte iyi dileklerimizi sunuyoruz."

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Manchester United bu sözler Ronaldo'ya veda etti!
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