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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:28 Son Güncelleme: 22.12.2022 11:51

Nusret Gökçe'ye şok! U.S. Open Cup'tan men edildi

İHA
Nusret Gökçe’ye şok! U.S. Open Cup’tan men edildi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final maçının ardından sahaya girerek şampiyon Arjantin'de başta Messi olmak üzere birçok futbolcu ve kupa ile fotoğraf çektirerek tartışmalara yol açan Nusret Gökçe'nin, U.S. Open Cup finaline girmesi yasaklandı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin, Fransa'yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Şampiyonluktan sonra ise kutlamalara et restoranları sahibi Nusret Gökçe damga vurdu.

Nusret, kupa seremonisinin ardından sahaya girerek Messi, Di Maria gibi birçok Arjantinli futbolcunun yanı sıra Dünya Kupası'nı da eline alarak fotoğraf çektirmişti. Bu görüntüler dünya basınında da geniş yer bulmuş ve FIFA, söz konusu fotoğraflardan dolayı büyük tepki toplamıştı.



Tüm bu yaşananların ardından Nusret Gökçe'ye ilk yasak Amerika'dan geldi. Gökçe'nin, ABD'nin en eski futbol turnuvası olan U.S. Open Cup'ın finaline girişi yasaklandı. Karar, U.S. Open Cup resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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Nusret Gökçe'ye şok! U.S. Open Cup'tan men edildi
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