TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den yabancı sınırı açıklaması: Gündemimizde bir değişiklik yok

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırıyla ilgili gündemlerinde bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Hakem atamalarıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, "Bundan sonra her hafta dijital atama yapılacak. Futbolun marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Ayın 21'inde bütün başkanları çağırdık. Hangi takımın birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi. Daha önce söylediğimiz gibi kulüp başkanlarıyla birlikte hakem atamasını yaptık. Hangi hakemin neden atandığını, diğerinin neden atanamadığını gösterdik. Herkes de bundan memnun kaldılar." açıklamasını yaptı.