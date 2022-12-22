Trabzonspor’da Naci Ünüvar formayı kaptı, görevini yaptı

Trabzonspor'un sezon başında Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de sahaya çıkarken, 2 gol birden attı.

Samsunspor karşısında sahaya sürpriz bir kadro süren Abdullah Avcı, kas spazmına bağlı ağrıları olan Visca ve Siopis'i riske etmedi. Naci'yi, Visca'nın yokluğunda sol kanatta görevlendirdi. Defans hattında Bartra'yı oynatan tecrübeli çalıştırıcı, savunmanın sağında Hüseyin'in yerine Larsen'i, Siopis'in yoklunda ğunda ise orta sahada Doğucan'a görev verdi.

'NEDEN OLMASIN!'

Trabzonspor kariyerindeki ilk gollerini Samsunspor'a atan Naci, karşılaşma sonrası mutluydu. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik ve sonuçlarını sahada gördük. Fenerbahçe maçında bundan iyisini yapmamız lazım. Her şeyi kazanmak istiyoruz. Geçen sene Süper Kupa ve ligi kazanmıştık. Bu sene de neden olmasın" diye konuştu.

GBAMIN KORKUTTU

Bu arada Karşılaşmayı 3-0 kazanarak tur atlayan Trabzonspor'da stoper olarak oyuna başlayan Gbamin, maçın 31. dakikasında kendini yere bıraktı. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun, aldığı darbeden kaynaklı baş dönmesi yaşadığı ve tedbiren oyundan alındığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun durumunun Fenerbahçe maçında oynamasına engel olmadığı belirtildi. Gbamin, görev verilmesi halinde sarı-lacivertlilere karşı forma giyebilecek.

TREZEGUET ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, karşılaşmanın 20. dakikasında şut çekmek isterken top saha kenarındaki foto muhabirine çarptı. Bunu gören oyuncu, koşarak foto muhabirine sarıldı ve özür diledi.