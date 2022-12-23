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Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:16 Son Güncelleme: 23.12.2022 11:17

Altınordu, Gökhan Ünal ile kötü gidişe dur demek istiyor

İHA
Altınordu, Gökhan Ünal ile kötü gidişe dur demek istiyor

Spor Toto 1. Lig’de kötü bir performans sergileyen Altınordu, Çaykur Rizespor maçına yeni teknik direktörü Gökhan Ünal ile hazırlanırken, bu karşılaşmayı kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 26 Aralık Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Gökhan Ünal ile bu karşılaşmayı kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.
Gökhan Ünal, yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular ısınma hareketlerinin ardından maçın taktik provasını yaptı.



GENÇ KALECİ PROFESYONEL OLDU
Öte yandan, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U16/17 takımı kalecilerinden Onuralp Çevikkan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesindeki imza töreninde oyuncunun ailesinin yanı sıra ALFA İdari Direktörü Ahmet Furkan Can ve ALFA Kaleci Başantrenörü Hüseyin Yenikaya da hazır bulundu.

Genç kalecinin Altınordu kıdeminin 7 yıl olduğunu belirten ALFA İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, "Onuralp hem saha içinde hem de saha dışında yaşayan bir sporcumuz. O bizim öz evladımız. Bugün profesyonelliğe adım attı. Artık onun adına asıl süreç bundan sonra başlayacak. Kendisi yine aynı şekilde devam ederek ilk önce A takımımıza sonrasında da en büyük arzumuz olan Avrupa'ya transfer olacaktır. Biz ona çok güveniyor ve inanıyoruz" dedi.

"ÇOK ÇALIŞIP HEDEFLERİME KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Profesyonelliğe geçiş imzasını atan Onuralp Çevikkan da, "Bugün çok heyecanlıyım. Bugüne kadar bana hep destek olan aileme çok teşekkür ediyordum. Futbol oklundan bugüne kadar bana destek veren bana dokunan tüm hocalarıma, bizlere her zaman hizmet veren kulüp çalışanlarımıza ve Türk gençliğine her zaman güvenen başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun arttığını bilincindeyim. Çok çalışıp hedeflerime koşmaya devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

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Altınordu, Gökhan Ünal ile kötü gidişe dur demek istiyor
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