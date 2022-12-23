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Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:50 Son Güncelleme: 23.12.2022 17:00

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Arda Güler...

İHA
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Arda Güler...

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda önemli eksikler bulunuyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın günü saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Michy Batshuayi"

F.BAHÇE'DE 5 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Açıklanan kamp kadrosunda Arda Güler, Luan Peres, Alioski, Joao Pedro ve Nazım Sangare yer almadı.

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Arda Güler...
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