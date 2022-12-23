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Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:52 Son Güncelleme: 23.12.2022 15:53

İngiltere'nin Dünya Kupası kazanan takımından George Cohen hayatını kaybetti

AA
İngiltere’nin Dünya Kupası kazanan takımından George Cohen hayatını kaybetti

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan George Cohen, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Cohen'in kariyeri boyunca formasını giydiği Fulham Kulübü, eski İngiliz futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fulham'da görev yaptığı 1956-1969 yıllarında 459 maça çıkan Cohen, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 30 yaşında futbolu bırakmıştı.

İngiltere futbolunun yetiştirdiği önemli sağ beklerden Cohen, Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı milli takımda 37 kez forma giymişti.

George Cohen, futbola katkılarından dolayı 2000 yılında Britanya İmparatorluğu Nişanı MBE ile ödüllendirilmişti.

Ayrıca Fulham Kulübü, 1966 Dünya Kupası şampiyonluğunun 50. yıl dönümü dolayısıyla eski futbolcusunu onurlandırarak 2016'da Craven Cottage Stadı önüne Cohen'in heykelini dikmişti.

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İngiltere'nin Dünya Kupası kazanan takımından George Cohen hayatını kaybetti
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