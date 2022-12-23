Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Futbol Federasyonu, bazı kulüplere dair mali yolsuzluk dosyasını yeniden açıyor
Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:57 Son Güncelleme: 23.12.2022 13:00

İtalya Futbol Federasyonu, bazı kulüplere dair mali yolsuzluk dosyasını yeniden açıyor

AA
İtalya Futbol Federasyonu, bazı kulüplere dair mali yolsuzluk dosyasını yeniden açıyor

İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC), Juventus ve başka kulüplerin karıştığı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transferleri değerini farklı gösterme gibi mali yolsuzluklara ilişkin soruşturma dosyasını yeniden açacağı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, halihazırda Torino Cumhuriyet Savcılığı tarafından kısa süre önce tamamlanan ve Juventus'un merkezinde yer aldığı soruşturmaya dair spor yargısı bir kez daha harekete geçti.

FIGC Spor Savcılığının, mayıs ayında aklanmasına karar verdiği Juventus ve başka kulüplerin karıştığı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transferleri değerini farklı gösterme gibi mali yolsuzluklara ilişkin soruşturma dosyasını yeniden açacağı belirtildi.

Juventus Kulübü de yaptığı açıklamayla, diğer 8 kulüple birlikte söz konusu soruşturmanın yeniden açılacağına dair bildirim aldığını doğruladı.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde de FIGC müfettişlerinin Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın Juventus'un merkezinde olduğu mali yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında kendi dosyasını yeniden açmaya karar verdiği ifade edildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, FIGC'in yeniden açacağı dosyada 9 kulüp ve 52 yöneticinin adı geçiyor. Söz konusu kulüplerin; Juventus, Empoli, Genoa, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli ve Sampdoria olduğu belirtildi.

Haberde, dosyanın ocak ayında görülmeye başlanacağı sportif açıdan 2022-2023 sezonundan geçerli olmak üzere küme düşme dahil "acı verici" cezaların çıkabileceği kaydedildi.

FIGC, nisan ayında 11 kulübü ve 61 yöneticiyi disipline sevk etmişti. O dönem Juventus Başkanı olan Andrea Agnelli ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis gibi isimler için uzun süreli hak mahrumiyeti cezası istenmişti.

FIGC Spor Hakimliği, mayıs ayında haksız sermaye kazancı ve bazı futbolcu transferlerinin fahiş değerlerle kayda geçirildiğine yönelik soruşturmada disipline sevk edilen tüm kulüp ve yöneticilerin aklanmasına karar vermişti.

Diğer yandan, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının, Juventus'un 2019-2021 dönemi mali hesaplarına yönelik Mayıs 2021'de başlatıp geçen ekim ayında tamamladığı "Prisma" adlı soruşturma nedeniyle 28 Kasım'da Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu istifa etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması: Güçlüyüz!
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için asgari ücret formülü!
Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Asgari Ücret 2023 zammı resmen belli oldu! Yarım asrın en büyük artışı; Yeni asgari ücret ne kadar?
SON DAKİKA: Aydın'da korkutan deprem! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Futbol Federasyonu, bazı kulüplere dair mali yolsuzluk dosyasını yeniden açıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA