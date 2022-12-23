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Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:38 Son Güncelleme: 23.12.2022 09:45

Samsunspor’da seri bozuldu Kırmızı-beyazlılar 10 maç sonra kaybetti

İHA
Samsunspor’da seri bozuldu Kırmızı-beyazlılar 10 maç sonra kaybetti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, resmi müsabakalarda 10 maç sonra kaybetti. 11. maçında kupada Trabzonspor'a mağlup olan kırmızı-beyazlıların ligde hala 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar son oynanan Türkiye Kupası maçı öncesinde ligde 8, kupada 2 olmak üzere toplam 10 maçtan sahadan mağlubiyet almadan ayrılmıştı. Karadeniz temsilcisi bu süreçte ligde Boluspor ile 2-2 berabere kalmış, Pendikspor'u 2-0 yenmiş, Göztepe'yi 1-0 yenmiş, Tuzlaspor'u 2-1 yenmiş, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalmış, Denizlispor'u 5-0 yenmiş, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmış ve son olarak da Bodrumspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Kupada da önce Muşspor'u 3-0 ile geçen Samsunspor, ardından da Adanaspor'u 4-0 ile geçerek 5. Tur'da Trabzonspor'un rakibi olmuştu.

Oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik alan Samsunspor, son mağlubiyetini 10 Ekim'de İzmir deplasmanından Altınordu'ya karşı almıştı. O maçın ardından oynadığı 10 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisi, 21 Aralık'ta Trabzon'da oynadığı maçta sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılınca yenilmezlik serisi de bozulmuş oldu.

25 Aralık Pazar günü ligde ilk devrenin son maçında Adanaspor'u ağırlayacak olan Samsunspor'un ligde hala 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Samsunspor, ligde oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak şu anda 2. sırada bulunuyor.

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Samsunspor’da seri bozuldu Kırmızı-beyazlılar 10 maç sonra kaybetti
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