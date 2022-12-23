Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Semih Güler: Karagümrük maçını kazanıp yeniden 3 puanla tanışmak istiyoruz
Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:15 Son Güncelleme: 23.12.2022 15:16

Semih Güler: Karagümrük maçını kazanıp yeniden 3 puanla tanışmak istiyoruz

İHA
Semih Güler: Karagümrük maçını kazanıp yeniden 3 puanla tanışmak istiyoruz

Adana Demirspor’un defans oyuncularından Semih Güler ve Abdurrahim Dursun, Çaykur Rizespor maçını geride bıraktıklarını Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynayacakları Fatih Karagümrük maçını kazanmaya odaklandıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olurken takım bugün ligde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Vincenzo Montella yönetiminde antrenmanlara start verdi.

Antrenman öncesinden kulübün sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun, Rizespor yenilgisini değerlendirdi. Dursun, "Gerçekten iyi hazırlanmışlar. Bizde turu geçmek istiyorduk, ilk hedefimiz kupayı almaktı, beklediğimiz sonucu alamadık. Uzatmalara götürmeyi başardık ama 2-2'lik skoru koruyamadık. Zor maçtı, yine de elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Hatalarımız var, eksiklerimizden ders çıkaracağız" dedi.

Her geçen gün performans olarak daha iyiye gideceğini dile getiren Abdurrahim Dursun, "2 gün sonra önemli bir maçımız var. Ona odaklanmalıyız, gayet iyi çalışıyoruz hiçbir problem yok. Hocamın istediklerini her zaman yapmaya çalışıyorum. Buraya geldiğim günden beri hocamın bana çok katkısı oldu. Takım da bizden daha çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Onlardan çok iyi görüşler alıyoruz, kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum, çok daha iyi olacağım inşallah" sözlerine yer verdi.

SEMİH GÜLER: "LİGDE ÜST SIRALARDA YERİMİZİ SABİTLEMEK İSTİYORUZ"
Çaykur Rizespor maçının zor olacağını bildiklerini belirten kulübün stoper oyuncusu Semih Güler, "Rize'nin son dönemlerde formda olduğunu biliyorduk, ligdeki sıralamalarından da belli oluyor. Elimizden geleni yaptık, çok fırsat harcadık. Basit goller yedik. Bu günden itibaren artık lige odaklanmak ve üst sıralarda yerimizi sabitlemek istiyoruz" dedi.



"KARAGÜMRÜK'Ü YENİP LİGE YENİDEN BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
İlk yarıda gösterdikleri performanslara devam ettikleri taktirde ilk 5'te değil 3'te bile olacaklarını dile getiren Semih Güler, "Rakipler bizden çekiniyor, bunu biliyoruz. Bu pazar Karagümrük'ü yenip lige yeniden odaklanmak istiyoruz. Çünkü son süreçte maç kazanma sıkıntımız vardı. İyi oynuyorduk ama hep berabere kalıyorduk. O yüzden Karagümrük maçıyla yeniden 3 puanla tanışmak istiyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için asgari ücret hesabı!
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması: Güçlüyüz!
Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU! İşsizlik maaşı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Şartları neler?
Asgari Ücret 2023 zammı resmen belli oldu! Yarım asrın en büyük artışı; Yeni asgari ücret ne kadar?
SON DAKİKA: Aydın'da korkutan deprem! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Semih Güler: Karagümrük maçını kazanıp yeniden 3 puanla tanışmak istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA