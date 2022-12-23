Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

SERİ BAŞI VE SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen seri başı takımlar ve seri başı olmayan takımlar şöyle belirlendi.

Seri Başı Takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Başakşehir.

Seri Başı Olmayan Takımlar: Galatasaray, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, Ankaragücü, Karacabey, Kayserispor ve Fatih Karagümrük.