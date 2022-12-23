Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Dün oynanan Galatasaray-Keçiörengücü maçından sonra bir üst tura yükselen tüm takımlar belli oldu. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU
A Spor'da ekranlarından canlı yayınlanan kura çekimlerinde eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu maçları 17-18-19 Ocak'ta oynanancak.
SERİ BAŞI VE SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen seri başı takımlar ve seri başı olmayan takımlar şöyle belirlendi.
Seri Başı Takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Başakşehir.
Seri Başı Olmayan Takımlar: Galatasaray, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, Ankaragücü, Karacabey, Kayserispor ve Fatih Karagümrük.
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Alanyaspor - Galatasaray
Ümraniyespor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Başakşehir
Gaziantep FK - Konyaspor
Antalyaspor - Kayserispor
Sivasspor - Karacabey Bld.