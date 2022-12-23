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Giriş Tarihi: 23.12.2022 22:49 Son Güncelleme: 23.12.2022 22:49

Süper Lig Puan Durumu Tablosu: TFF ile 23 Aralık Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? İşte 15. Hafta fikstürü

Süper Lig Puan Durumu Tablosu: TFF ile 23 Aralık Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? İşte 15. Hafta fikstürü

Süper Lig Puan Durumu Tablosu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından lisans eksiklerini tamamlamayan takımlara yönelik puan eksiltme uygulaması yapması sonrasında güncel durum merak edilerek TFF ile 23 Aralık Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? sorusu üzerinden yapılan araştırma devam ediyor. TFF ile 23 Aralık Süper Lig Puan Durumu Sıralaması ve tüm detaylar.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından lisans eksiklerini tamamlamayan takımlara yönelik puan eksiltme uygulaması yapmasının ardından güncel Süper Lig Puan Durumu Tablosu verileri merak edilerek TFF ile 23 Aralık Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? şeklinde araştırmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | SÜPER LİG PUAN DURUMU SIRALAMASI (23 ARALIK)

TFF ile Süper Lig Puan Durumu sıralama tablosu ve detaylar şöyle;

SÜPER LİG PUAN DURUMU CETVELİ

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

TFF KULÜP LİSANS KURULU'NDAN 10 TAKIMA 3 PUAN SİLME CEZASI

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Yukatel Kayserispor, Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor'a 3 puan silme cezası verdi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde kurul; Spor Toto Süper Lig'den; Atakaş Hatayspor, Bitexen Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hangikredi Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'den; Altınordu, Beyçimento Bandırmaspor, Dyorex Boluspor, Gençlerbirliği, Pendikspor Futbol, Sakaryaspor ve Tuzlaspor, TFF 2'nci Lig'den; Adıyaman Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Van Spor FK, Bursaspor, Çorum FK, Diyarbekir Spor, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor, İnegölspor, Pazarspor, Tarsus İdman Yurdu, Teco Karacabey Belediye Spor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig'den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1'inci Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2'nci Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle 2022-2023 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 48'i Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar Süper Liginde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA Lisansı aldı.

KURULUN İLK VE İKİNCİ AŞAMADA ALMIŞ OLDUĞU KARARLAR

İlk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor ile Spor Toto 1'inci Lig'den İstanbulspor ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Beşiktaş JK Vodafone, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Wulfz Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı kulüplerine UEFA Lisansı,

Spor Toto Süper Lig'den Adana Demirspor ile Spor Toto 1'inci Lig'den Adanaspor, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor ile TFF 2'nci Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Bodrumspor, Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Sivas Belediye Spor, Uşak Spor ve Weecoins Kırklarelispor kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.



Kulüp Lisans Kurulu; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili maddeleri uyarınca da kalan kulüplere kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 ve/veya 60 gün ek süre vermişti.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarında ise; Spor Toto 1'inci Lig'den Eyüpspor, TFF 2'nci Lig'den Ankara Demirspor, Kırşehir Belediye Spor, Sarıyer, Şanlıurfaspor ve 1461 Trabzon FK kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

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Süper Lig Puan Durumu Tablosu: TFF ile 23 Aralık Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? İşte 15. Hafta fikstürü
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