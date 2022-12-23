Trabzonspor’un bileği bükülmüyor! Yenilmezlik serisi...

26 yaşındaki oyuncu, "Aldığımız galibiyet Fenerbahçe karşılaşması öncesi önemli bir moral oldu. İç sahada gol atmak benim için çok önemliydi. Yarın oynayacağımız Fenerbahçe mücadelesi hem bizim, hem de taraftarlarımız için daha önemli. İnşallah bu maçta da gol atarım" diye konuştu.