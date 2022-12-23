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Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:36

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor! Yenilmezlik serisi...

Trabzonspor’un bileği bükülmüyor! Yenilmezlik serisi...

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor. Samsunspor galibiyeti ile sahasındaki yenilmezlik serisini 653 güne çıkaran Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında bu rakamı artırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde ağırladığı Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini geliştirmeye devam etti. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alan ve hiç mağlup olmayan bordo-mavililer, 653 gündür iç sahada kaybetmiyor.

Fırtına, yarın evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçı da kazanarak seriyi 656 güne ulaştırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon 7. haftada Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini yakalamış ve 31 maça kadar çıkarmıştı.

FIRTINA'DA HEDEF FENERBAHÇE GALİBİYETİ

Öte yandan geçen sezondan beri hem sahasında hem de deplasmanda büyük maçları kaybetmeyen Trabzonspor, bu geleneği Fenerbahçe karşısında devam ettirmek niyetinde.



UMUT: GOLLERİMİN DEVAMI GELECEK

Hazırlık maçının ikisinde gol atan ve kupadaki Samsunspor karşılaşmasını da boş geçmeyen Umut Bozok, Fenerbahçe karşısında da Trabzonspor'un en büyük gol silahlarından biri olacak.

26 yaşındaki oyuncu, "Aldığımız galibiyet Fenerbahçe karşılaşması öncesi önemli bir moral oldu. İç sahada gol atmak benim için çok önemliydi. Yarın oynayacağımız Fenerbahçe mücadelesi hem bizim, hem de taraftarlarımız için daha önemli. İnşallah bu maçta da gol atarım" diye konuştu.

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Trabzonspor'un bileği bükülmüyor! Yenilmezlik serisi...
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