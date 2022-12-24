10 hakem sınıf atladı!

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi açıklandı. Emekli olanyerine orta hakem olarak Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan dahil edildi. FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak; Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki ve Neslihan Muratdağı bulunuyor.1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak listede,Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki, Neslihan MuratdağıMustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Arzu GörgünAlper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan EnginKamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan.Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker.