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Giriş Tarihi: 24.12.2022

10 hakem sınıf atladı!

10 hakem sınıf atladı!

2023’te FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler belli oldu. Yeni listede orta hakem olarak Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan yer alıyor

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi açıklandı. Emekli olan Cüneyt Çakır ile birlikte Zorbay Küçük'ün yerine orta hakem olarak Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan dahil edildi. FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak; Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki ve Neslihan Muratdağı bulunuyor.

1 OCAK 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak listede, FIFA hakemi olarak Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin; FIFA Futsal Hakemi olarak ise Hakan Tezcan, Türkiye'de ilk defa bu gururu yaşayan isimler oldular.

İŞTE 2023 FIFA HAKEMLERİ LİSTESİ
FIFA Hakemi: Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki, Neslihan Muratdağı
FIFA Yardımcı Hakemi: Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Arzu Görgün
FIFA Video Yardımcı Hakemi: Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin
FIFA Futsal Hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan.
FIFA Plaj Futbolu Hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker.

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10 hakem sınıf atladı!
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