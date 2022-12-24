10 hakem sınıf atladı!

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi açıklandı. Emekli olan Cüneyt Çakır ile birlikteZorbay Küçük'ün yerine orta hakem olarak Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan dahil edildi. FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak; Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki ve Neslihan Muratdağı bulunuyor.
1 OCAK 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak listede, FIFA hakemiolarak Atilla Karaoğlan ve ErkanÖzdamar; FIFA Yardımcı Hakemiolarak Mehmet Emin Tuğral,Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün;FIFA Video Yardımcı Hakemolarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler,Hakan Ceylan, Erkan Engin;FIFA Futsal Hakemi olarak ise HakanTezcan, Türkiye'de ilk defa bugururu yaşayan isimler oldular.
İŞTE 2023 FIFA HAKEMLERİ LİSTESİ
FIFA Hakemi: Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki, Neslihan Muratdağı FIFA Yardımcı Hakemi: Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Arzu Görgün FIFA Video Yardımcı Hakemi: Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin FIFA Futsal Hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan. FIFA Plaj Futbolu Hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker.