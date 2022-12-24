Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı galibiyeti değerlendirdi! "Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var"
Giriş Tarihi: 24.12.2022 22:47 Son Güncelleme: 24.12.2022 22:49

Abdullah Avcı galibiyeti değerlendirdi! "Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var"

AA
Abdullah Avcı galibiyeti değerlendirdi! Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyunu daha erken koparmamız lazımdı." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz taraftarlarını bildiklerini ve bunun üzerine çalıştıklarını belirterek, "Ligimizin lideri; kadro derinliği çok fazla olan, oyuncu kalitesi yüksek, planları olan ama net güçlü tarafını güçlü ve güçsüz tarafını da bildiğimiz bir takımdı. Santra başlangıçları ile ilgili bile planları var. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Kontrolün tamamen ellerinde olduğunu vurgulayan Avcı, "Rakibin 10 kişi kalması ile oyunu domine ettik. Alternatifli bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Oyunu daha erken koparmamız lazımdı." ifadelerini kullandı.

"BİZİM TRANSFERE İHTİYACIMIZ YOK, TRABZONSPOR TARAFTARINA İHTİYACIMIZ VAR"

Avcı, karşılaşma boyunca takımlarına destek olan taraftarlara da teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Lige verilen arada 22 maçlık analizi yaptık. 'Kasım ayı itibarıyla bekleyin' diye mesaj verdim. Oyun, oyuncunun performansını arttırmak istediğimizin mesajını vermiştim. Önemli galibiyet aldık. Oyuncularım doğru cevaplar verdi. Umarım karşılığını alırız. 25 ay oldu buraya geleli. Son tescilli şampiyon Trabzonspor. 3 kupa almış, yurt dışına oyuncu satmış, ligi domine etmiş bir takım. Yazdan beri takım üzerinde kara bulutlar var. Bizim transfere ihtiyacımız yok, Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var. Geçen sene birlikte yaptık. Sevgiyi, desteklerini esirgemesinler. Başardık, başaracağımız 3 kupa daha var elimizde. Bunları sonuna kadar kovalamaya çalışacağız. Bir maç kazandık, başka bir şey kazanmadık. Kazanma alışkanlığına devam etmemiz lazım. Üst üste maçlar kazanmamız lazım. Oyunculara, taraftarlara teşekkür ediyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı için asgari ücret formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? Emekliye zam oranı ne zaman açıklanacak?
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
Son dakika: Başkan Erdoğan Erzurum'da duyurdu! Doğalgazda pazartesi yeni bir müjde vereceğiz
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verildi
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
İŞSİZLİK MAAŞI 2023 HESAPLAMA TABLOSU! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Şartları neler?
SON DAKİKA: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü
Bakan Koca duyurdu: MHRS'de randevu sorununa karşı 2 yeni uygulama
Tarikatlar kapatılsın mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı galibiyeti değerlendirdi! "Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA