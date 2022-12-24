Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan transfer, Balotelli ve Samet Akaydın açıklaması

"SAMET İLE FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLGİLENİYOR"

Son dönemde başarılı performansıyla öne çıkan ve Türkiye A Milli Takım kadrosuna da seçilen kulübün stoperlerinden Samet Akaydin'ın transfer durumu hakkında da konuşan Sancak, geçmişte Tayyip Talha'yı Beşiktaş'a verdiklerini, Samet'le de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiğini söyledi. Bir futbolcuyu, büyük takımların istemesi halinde göndermedikleri zaman sorunlar yaşanabileceğini kaydeden Sancak, "Çünkü bu her futbolcunun hayalidir. Avrupa'da oynayan, 4 büyükler diye tabir edilen takımlardan biri onu istemişse ve sen de göndermediysen buna pişman olursun. Bu bir gerçek. Bütün taraftarlar bunu bilsin. Bir futbolcuya talip olunuyorsa en uygun şekilde gönderebiliyorsan göndereceksin. Ben her zaman söylerim. Kim olursa olsun kendi ederini, kendi fiyatını bulduğu anda ben satarım. Hatta beni bile bir kulübe başkan olarak isteseler, benim de ederimi verseler ben de gider orada başkanlık yaparım. Çünkü sadece bir spor kulübü yönetmiyoruz. Maddi getirileri, götürüleri, işleyişi, sürekliliği düşünmek zorundayız" dedi.