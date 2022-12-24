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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Antalya’dan da güçlü döndü!

Antalya’dan da güçlü döndü!

Deplasmanda Antalyaspor’u deviren Ankaragücü, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Akdeniz temsilcisi ise 3 hafta sonra yıkıldı

Fraport TAV Antalyaspor, perdeyi evinde açarken Ankaragücü'ne 2-0 teslim oldu. İlk yarıdan ses çıkmazken 64. dakikada oyuna giren Jese, saniyeler sonra Başkent ekibini öne geçirdi. Yaptığı oyuncu değişikleriyle risk alan Nuri Şahin'in takımı geliştirdiği ataklardan sonuç elde edemedi. 90+11'de sahneye çıkan Ali Sowe skoru belirledi: 2-0. Ankaragücü yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, araya 3 haftalık galibiyet serisiyle giren Akdeniz temsilcisinin dönüşü hüsranla oldu.

UZATMALAR BAŞLADI!
Dünya Kupası'nda uygulanan maçlardaki uzatma sürelerinin uzunluğu lige de yansıdı. Antalya-Ankaragücü karşılaşmasının son düdüğü 112. dakikada çaldı. Nitekim konuk takımın golü de 90+11'de geldi.

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Antalya’dan da güçlü döndü!
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