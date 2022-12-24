Denizli’ye 2. FIFA Kokartı geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. Buna göre Denizli'ye 2. kez FIFA kokartı geliyor. Denizli'nin Süper Lig'deki yardımcı hakemi Murat Tuğberk Curbay, FIFA kokartı takacak. Liste 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Denizli'de daha önce de Süper Lig hakemi Ümit Öztürk FIFA kokartı takmıştı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesi'nin sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınlandı. Mesajda, "Derneğimiz üyesi Süper Lig Yardımcı hakemimiz Murat Tuğberk Curbay 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede yer alarak Denizli Hakemliğine büyük gurur yaşatmıştır. Uluslararası arenada FİFA Yardımcı Hakemi olarak görev alacak Murat Tuğberk Curbay'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi.