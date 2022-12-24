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Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:47 Son Güncelleme: 24.12.2022 14:51

Pele'nin kızından üzücü paylaşım! "Bir gece daha"

Pele’nin kızından üzücü paylaşım! Bir gece daha

Böbrek ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan ve kanserinin ilerlemesi gösterdiği Pele'nin kızı Kelly Cristina Nascimento'dan bir paylaşım geldi.

Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerleme gösterdiği,
böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.



"BİRLİKTE BİR GECE DAHA"
Pele'nin kızı Kely Nascimento, sosyal medya hesabından cuma-cumartesi gecesi babasıyla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Kely Nascimento, "Hala mücadele ediyoruz ve inancımızı koruyoruz. Birlikte bir gece daha" ifadelerini kullandı.

NOEL'İ HASTANEDE GEÇİRECEKLER
Pele'nin kızı Kely Nascimento, bu yıl Noel'i evde geçiremeyeceklerini ve doktorlarla yaptıkları değerlendirmenin ardından hastanede kalmanın daha iyi olacağına karar verdiklerini söylemişti.Eylül 2021'de kalın bağırsağından tümör alınan Pele'nin kanserinin, bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

Düzenli tedavi gören ve geçen ay kemoterapi uygulaması için yeniden hastaneye kaldırılan efsane futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu aktarılmıştı. Bu ayın başlarında ise Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı açıklanmıştı.

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Pele'nin kızından üzücü paylaşım! "Bir gece daha"
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