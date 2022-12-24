En güzel gol Richarlison’un

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan 25 yaşındaki Sambacı, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi. Richarlison, ViniciusJunior'un sol kanattan penaltı noktasınadoğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontroledip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.