Fırtına’dan Fenerbahçe’ye özel oyun planı! 10 maddede Trabzonspor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında tribünlerin kilit bir rol üstleneceğini dile getirdi. Taraftara seslenen deneyimli hoca, "Geçtiğimiz yıl omuz omuza vererek ve tek yürek olarak şampiyonluk ipini göğüsledik. Şimdi de beraber yürüyoruz. Bu zorlu mücadelede desteğinize her zamankinden çok ihtiyacımız var. Koşulsuz, şartsız bitiş düdüğüne kadar takımın yanında olmanız sonuca gitmemizde bize katkı verecektir" diye konuştu.

KÖRÜK GİBİ CİĞERİ VAR!

Koşu mesafesinde Trabzonspor'un rakibine bariz üstünlüğü bulunuyor. Bordo-Mavili ekip, geride kalan 13 lig maçında ortalama 118.2 kilometre mesafe kat etti. Fenerbahçe ise 107.6 kilometre ile Fırtına'nın çok gerisinde kaldı. Trabzonspor, geriye düştüğü 4 maçın 2'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 2 de yenilgi aldı. Fenerbahçe aynı maç sayısından 1 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı, 2 kez de mağlup oldu.



10 MADDEDE TRABZONSPOR

1- Dünya Kupası arasında oynadığı hazırlık maçlarında kazanamayan Trabzonspor, kupadaki Samsunspor galibiyetiyle moral buldu. Takımın performansı camianın yüzünü güldürdü.

2- Tüm şehir maça kilitlendi. İl dışı ve yurt dışından birçok bordo- mavili futbolsever, Trabzon'a akın etti. Biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi. Tribünler bu sezon ilk kez tamamen dolacak.

3- Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi düşünerek Samsunspor maçında bazı oyunculara görev vermedi.

4- Siopis ve Visca, sakatlıklarını atlattı. İki oyuncu teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Samsun maçında rahatsızlanan Gbamin'in de sağlık durumu iyi.

5- Fenerbahçe karşılaşması için savunmanın sağında Larsen, Hüseyin Türkmen'e göre öne çıkarken stoperde ise Bartra, Gbamin'e göre avantajlı. Avcı, orta sahada Hamsik ve Bardhi'yi kenarda bekletip, Abdülkadir ve Bakasetas'ı değerlendirecek.

6- Yedek soyunması beklenen Naci Ünüvar, Maxi Gomez, Bardhi ve Arif gibi isimler maç içinde şans bulup, ileriki haftalarda ideal ilk 11'de yer alabilme düşüncesinde.

7- Yönetim, karşılaşma öncesi oyunculara ödeme yaparak takımın moralini yükseltti. Kritik mücadele için özel prim düşüncesi olmasa da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sürpriz yapabileceği öğrenildi.

8- Fenerbahçe maçının oyuncular üzerinde baskı oluşturmasını istemeyen Abdullah Avcı, yaptığı toplantılarda "Lig uzun bir maraton ama kazanmamız gereken bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Galip gelirsek işler bizim için çok daha iyi gidecek" ifadelerini kullandı.

9- Kamp döneminde yeni oyun sistemini takıma adapte etmeye çalışan Avcı, Fenerbahçe'ye de özel hazırlık yaptı. Rakibin 3'lü savunma oynama ihtimalinin yüksek olması nedeniyle çalışılan özel taktik sahada uygulanacak.

10- Teknik ekip, Visca, Trezeguet ve Bakasetas gibi isimlere ekstra sorumluluk verecek. Bu oyunculardan rakip savunmayı daha fazla yormaları ve defans hattının hücum organizasyonlarına katılmasını engellemeleri istendi.