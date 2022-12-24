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Giriş Tarihi: 24.12.2022 11:37 Son Güncelleme: 24.12.2022 11:41

Galatasaray'da Milot Rashica’nın forma ateşi!

Galatasaray’da Milot Rashica’nın forma ateşi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica, "Maç ritmimi tekrardan yakalamalıyım onun için çok fedakarlık yapıp, çok mücadele ediyorum" dedi.

Dünya Kupası arasını dizinden tedavi olarak geçiren Milot Rashica, ateşi olmasına rağmen Keçiörengücü maçında sahaya çıktı. "Maç ritmimi tekrar yakalamalıyım" diyerek fedakârlıktan kaçınmayan Rashica, hocası Okan Buruk'un da takdirini kazandı. 26 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu, kiralık geldiği Galatasaray'da mutluluğunu sık sık yinelerken eşinin Türkçe bilmesi de bu uyum sürecinin hızlı ilerlemesini sağladı. Bonservisi Norwich'te olan Rashica için sarı-kırmızılı kulüp sezon sonunu bekliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI
Bu sezon sarı kırmızılı forma ile 7 Spor Toto Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maça çıkan Milot Rashica, bu maçlarda hiç gol atamazken, iki asist yaptı

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Galatasaray'da Milot Rashica’nın forma ateşi!
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