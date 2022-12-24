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Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:59

Göztepe, Ajdin Hasic ile yollarını ayıracak

DHA
Göztepe, Ajdin Hasic ile yollarını ayıracak

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında pazartesi günü seyircisiz oynanacak maçta evinde Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de biletler kesilmeye başlandı.

Bodrumspor'u yenerek ikinci yarıya Play-Off hedefiyle girmeyi planlayan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Göz-Göz'de Boşnak Ajdin Hasic'le yolların ayrılacağı ifade edildi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 21 yaşındaki futbolcu bir türlü beklenen performansı ortaya koyamadı.

Göztepe'ye uyum sağlamakta zorlanan ve sakatlıklar da yaşayan Hasic'le devre arasında vedalaşılacağı vurgulandı. Göztepe'de sadece 6 maça çıkan genç futbolcu, 5-0 kazanılan Denizlispor maçında 1 gol atabildi. Toplam 147 dakika görev alabilen Hasic, sadece 1 kez sahaya 11'de çıktı. İkinci yarı öncesi iyi takviyeler gerçekleştirmesi beklenen Göztepe'nin Hasic'in yanı sıra birkaç oyuncuyla da yolları ayıracağı öğrenildi.

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Göztepe, Ajdin Hasic ile yollarını ayıracak
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