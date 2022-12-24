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Giriş Tarihi: 24.12.2022 13:11 Son Güncelleme: 24.12.2022 13:33

Hatayspor, Giresunspor'u konuk ediyor! -CANLI-

Hatayspor, Giresunspor’u konuk ediyor! -CANLI-

Hatayspor ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Hafta içi Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'a tarihi bir skorla mağlup olarak elenen Giresunspor, Hatay deplasmanından puan almak istiyor. Hatayspor ise Dünya Kupası arası sonrası evinde oynayacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

HATAYSPOR 0 - 0 GİRESUNSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Musa, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Ze Luis
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Kadir, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

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Hatayspor, Giresunspor'u konuk ediyor! -CANLI-
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