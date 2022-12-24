Hatayspor, Giresunspor’u konuk ediyor! -CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Hafta içi Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'a tarihi bir skorla mağlup olarak elenen Giresunspor, Hatay deplasmanından puan almak istiyor. Hatayspor ise Dünya Kupası arası sonrası evinde oynayacağı ilk maçı kazanmak istiyor.
HATAYSPOR 0 - 0 GİRESUNSPOR (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Musa, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Ze Luis
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Kadir, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic