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Giriş Tarihi: 24.12.2022 13:11 Son Güncelleme: 24.12.2022 15:36

Hatayspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı!

Hatayspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Hatayspor'un golünü, 75. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Giresunspor'a beraberliği, 88. dakika Rijad Bajic'in golü getirdi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Hatayspor, puanını 15 yaptı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Giresunspor ise 16 puana yükseldi.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
2. dakikada sağ kanattan Ze Luis'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ribeiro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
4. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kuwas'ın vurduğu top Erce Kardeşler'i geçt. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma son anda kornere çeldi.
17. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ribeiro'nun pasında topla buluşan El-Kaabi'nin sert şutunu, kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.
18. dakikada sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza alanı içine yaptığı ortada kale çizgisi önünde Vranjes'in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
25. dakikada sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru giden topu kaleci Erce Kardeşler, uzanarak kornere çeldi.
39. dakikada Campuzano'nun ceza yayı önünden çektiği sert şutu kaleci Erce Kardeşler, soluna uzanarak son anda dışarı gönderdi.
40. dakikada sağ çaprazda ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer, topu Alper Uludağ'a bıraktı. Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

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Hatayspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı!
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