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Giriş Tarihi: 24.12.2022 22:26 Son Güncelleme: 24.12.2022 22:28

Jorge Jesus, Trabzonspor yenilgisini değerlendirdi: "Sadece 3 puan kaybettik"

İHA
Jorge Jesus, Trabzonspor yenilgisini değerlendirdi: Sadece 3 puan kaybettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçının ardından, "Bu sezon aldığımız bütün mağlubiyetleri bir kişi eksikken aldık” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrasında konuşan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, "Bu maçın iki farklı kısmı var. Birinci kısmı 11-11 oynadığımız kısımdı. Bu kısımda gole daha yakın olan taraf bizdik. King'in bir şutu direkten döndü. Kırmızı kart gördüğümüz dakikaya kadar olan dönemde iyi olan taraf bizdik. Ancak kırmızı karttan sonra işler bizim için zorlaştı. 10 kişi oynamak için gerekli düzenlemeleri yapamadan golü yedik. 2. golü yediğimiz an ise risk aldığımız anlardı. Son 3 maçta 3 kırmızı kart gördük. Bu sene aldığımız bütün mağlubiyetler hep bir kişi eksikken aldık. Bu kırmızı kartlar zaman zaman oyuncularımızın hataları, zaman zaman da hakemlerin şüpheli kararları ile ilgili ama Crespo'nun bugün gördüğü kartla ilgili bir şey diyemem. Bu sezon gördüğümüz 5. kırmızı kart. Trabzonspor son şampiyon. Aldığı galibiyetle ligde iddialı olduğunu gösterdi. Her takım puan kaybedecektir. Çok çekişmeli bir lig yaşayacağız" diye konuştu.

"Bugün sadece bir maç kaybettik" diyen Jesus, "Bu haftadaki maçlar bittiğinde lider kalabilecek miyiz bilmiyorum ama önemli olan ligi lider olarak bitirmek. Aldığımız mağlubiyet bugün sadece 3 puan kaybettik. Siz şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bu sezon 3-4 hatta 5-6 takım şampiyonluğu kovalayabilir. Fenerbahçe de bu takımlardan biri, ne onlardan iyi, ne onlardan kötü" ifadelerini kullandı.

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Jorge Jesus, Trabzonspor yenilgisini değerlendirdi: "Sadece 3 puan kaybettik"
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