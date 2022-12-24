Kanarya uzun paslarla gol arayacak! 10 maddede Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, Luan Peres'in sakatlığı sonrası çoğunlukla tercih ettiği üçlü savunmadan vazgeçmek zorunda kalmış ve 4'lü sisteme geçmişti. Aylardır istediği formasyonla takımı sahaya süremeyen Portekizli hocanın, Trabzonspor maçında Peres'in yokluğuna rağmen üçlü defans ile oynama ihtimali yüksek...

68 yaşındaki çalıştırıcı, hafta için yapılan antrenmanlarda bu bölgede Serdar-Henrique-Szalai üçlüsünü denedi. Jesus'un dörtlü sistemi tercih etmesi halinde ise defansı Osayi, Henrique, Szalai ve Ferdi'den oluşturması bekleniyor.

ZİRVEDE OLMADIĞI ALAN YOK

Jorge Jesus'la sezonun ilk 14 haftalık bölümünde harikalar yaratan Fenerbahçe, hem puan cetvelinde hem de birçok istatistikte lider... Sarı-lacivertli ekip, maç başı gol (2.8), asist (1.8), başarılı dribbling (9.5), kazanılan hava topu (15.3), en az çalım yeme (5.5) ve kazanılan faul (14.8) alanlarında zirvede yer alıyor. Fenerbahçe hücum gücüyle de ön plana çıkıyor. Kanarya da ileri uçta forma giyen isimler 28 kez ağları sarsarak, ligdeki tüm takımları geçtiler.

10 MADDEDE FENERBAHÇE

1- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet ve sergilenen iyi futbolun moraliyle zorlu Trabzonspor maçına çıkacak. İdmanlarda keyifler son derece yerindeydi.

2- Arda Güler sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başladı ancak kafileye dahil edilmedi. Luan Peres'in de herhangi bir problemi bulunmuyor ama fizik olarak hazır olmadığı için o da Trabzon'da yok.

3- Sakatlıkları devam eden Alioski ve Joao Pedro da Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek. Alioski yerine sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun görev yapması bekleniyor.

4- Teknik direktör Jorge Jesus'un geçtiğimiz hafta boyunca tek gündemi Trabzonspor'du. Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın önemi nedeniyle ekibiyle birlikte Samandıra'da uzun saatler yoğun bir şekilde mesai yaptı.

5- Enner Valencia sakatlığı tamamen atlatırken, bu süreçte Joshua King'in performansını yukarıya çekmesi Jorge Jesus'un elini maç öncesi güçlendirdi.

6- Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'a karşı da önde presi sürdürecek. Jesus'un maça ileride Batshuayi ve King ikilisi ile başlaması oldukça yüksek ihtimal.

7- Sarı-lacivertli teknik heyet, Willian Arao-Miguel Crespo ikilisi ile 90 dakika boyunca bordo-mavililerin orta sahasına baskı kurup, rakibin direncini kırmayı hedefliyor.

8- Fenerbahçe, 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışacak. Teknik heyet, sarı-lacivertli takımın alıştığımız hücum futbolundan daha çok Trabzonspor'a pozisyon vermemeye dayalı bir sistem üzerine çalıştı.

9- Fenerbahçe'nin kulübede de eli son derece güçlü olacak. Valencia, Rossi, Emre Mor, Serdar Dursun, İsmail Yüksek gibi isimler karşılaşmanın gidişatına göre oyuna girip skorun seyrini değiştirebilecek niteliğe sahip futbolcular.

10- Samandıra'da ofsayt tuzağı ve savunma arkasına atılacak toplar üzerine çalışıldı. Fenerbahçe; İrfan, Crespo hatta Ferdi'nin uzun pasları ile King ve Batshuayi'ye gol fırsatı yaratmayı planlıyor.