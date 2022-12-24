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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Messi’ye dev teklif!

Messi’ye dev teklif!

Arjantinli yıldıza, kupa töreninde giydiği bişt için 1 milyon dolar önerildi

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye, kupa töreninde giydiği bişt (Arapların önemli günlerde kullandığı geleneksel giysisi) için 1 milyon dolar teklif edildi. Umman milletvekili Ahmed Al Barwani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan biştin bizimle kalması için Messi'ye böyle bir öneride bulunduk. Messi de kabul ederse bişti müzede sergileyeceğiz" dedi.

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Messi’ye dev teklif!
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