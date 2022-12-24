Messi’ye dev teklif!

Arjantinli yıldıza, kupa töreninde giydiği bişt için 1 milyon dolar önerildi
Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye, kupa töreninde giydiği bişt (Arapların önemli günlerde kullandığı geleneksel giysisi) için 1 milyon dolar teklif edildi. Umman milletvekili Ahmed Al Barwani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şövalyelik vebilgeliğin sembolüolan biştinbizimle kalmasıiçin Messi'yeböyle bir öneridebulunduk. Messi de kabul ederse bişti müzede sergileyeceğiz" dedi.