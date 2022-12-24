Nerede kalmıştık!

10 MADDEDE TRABZONSPOR



Yunus Emre SEL

RAKİBE ÖZEL OYUN PLANI



1-DÜNYA Kupası arasında oynadığı hazırlık maçlarında kazanamayan Trabzonspor, kupadaki Samsunspor galibiyetiyle moral buldu. Takımın performansı camianın yüzünü güldürdü.



2-TÜM şehir maça kilitlendi. İl dışı ve yurt dışından birçok bordo- mavili futbolsever, Trabzon'a akın etti. Biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi. Tribünler bu sezon ilk kez tamamen dolacak.



3-TEKNİK direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi düşünerek Samsunspor maçında bazı oyunculara görev vermedi.









4-SİOPİS ve Visca, sakatlıklarını atlattı. İki oyuncu teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Samsun maçında rahatsızlanan Gbamin'in de sağlık durumu iyi.



5-F.BAHÇE karşılaşması için savunmanın sağında Larsen, Hüseyin Türkmen'e göre öne çıkarken stoperde ise Bartra, Gbamin'e göre avantajlı. Avcı, orta sahada Hamsik ve Bardhi'yi kenarda bekletip, Abdülkadir ve Bakasetas'ı değerlendirecek.



6-YEDEK soyunması beklenen Naci Ünüvar, Maxi Gomez, Bardhi ve Arif gibi isimler maç içinde şans bulup, ileriki haftalarda ideal ilk 11'de yer alabilme düşüncesinde.



7-YÖNETİM, karşılaşma öncesi oyunculara ödeme yaparak takımın moralini yükseltti. Kritik mücadele için özel prim düşüncesi olmasa da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sürpriz yapabileceği öğrenildi.









8-FENERBAHÇE maçının oyuncular üzerinde baskı oluşturmasını istemeyen Abdullah Avcı, yaptığı toplantılarda "Lig uzun bir maraton ama kazanmamız gereken bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Galip gelirsek işler bizim için çok daha iyi gidecek" ifadelerini kullandı.



9-KAMP döneminde yeni oyun sistemini takıma adapte etmeye çalışan Avcı, Fenerbahçe'ye de özel hazırlık yaptı. Rakibin 3'lü savunma oynama ihtimalinin yüksek olması nedeniyle çalışılan özel taktik sahada uygulanacak.



10-TEKNİK ekip, Visca, Trezeguet ve Bakasetas gibi isimlere ekstra sorumluluk verecek. Bu oyunculardan rakip savunmayı daha fazla yormaları ve defans hattının hücum organizasyonlarına katılmasını engellemeleri istendi.





SİZİNLE KAZANACAĞIZ

"Geçtiğimiz yıl omuz omuza vererek tek yürek olarak şampiyonluk ipini göğüsledik. Bu zorlu maçta da desteğinize her zamankinden çok ihtiyacımız var"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında tribünlerin kilit bir rol üstleneceğini dile getirdi. Taraftara seslenen deneyimli hoca, "Geçtiğimiz yıl omuz omuza vererek ve tek yürek olarak şampiyonluk ipini göğüsledik. Şimdi de beraber yürüyoruz. Bu zorlu mücadelede desteğinize her zamankinden çok ihtiyacımız var. Koşulsuz, şartsız bitiş düdüğüne kadar takımın yanında olmanız sonuca gitmemizde bize katkı verecektir" diye konuştu.



DOĞAN: BERABER HÜCUM, BERABER DEFANS

Asbaşkan Ertuğrul Doğan da "Yeniden bir hikâye yazmak için beraberce, hiç ayrılmadan, sezon sonunda da unutulmayacak o muhteşem anıları yeniden biriktirmek için bu akşam yuvamızda yan yana duralım. Beraber hücum ve beraber defans yapalım" dedi.



KÖRÜK GİBİ CİĞERİ VAR!

KOŞU mesafesinde Trabzonspor'un rakibine bariz üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavili ekip, geride kalan 13 lig maçında ortalama 118.2 kilometre mesafe kat etti. Fenerbahçe ise 107.6 kilometre ile Fırtına'nın çok gerisinde kaldı. Trabzonspor, geriye düştüğü 4 maçın 2'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 2 de yenilgi aldı. Fenerbahçe aynı maç sayısından 1 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı, 2 kez de mağlup oldu.

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10 MADDEDE FENERBAHÇE



Samet YÜKSEL

UZUN PASLARLA GOL ARAYACAK



1-FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet ve sergilenen iyi futbolun moraliyle zorlu Trabzonspor maçına çıkacak.

İdmanlarda keyifler son derece yerindeydi.



2-ARDA Güler sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başladı ancak kafileye dahil edilmedi. Luan Peres'in de herhangi bir problemi bulunmuyor ama fizik olarak hazır olmadığı için o da Trabzon'da yok.









3-SAKATLIKLARI devam eden Alioski ve Joao Pedro da Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek. Alioski yerine sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun görev yapması bekleniyor.



4-TEKNİK direktör Jorge Jesus'un geçtiğimiz hafta boyunca tek gündemi Trabzonspor'du. Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın önemi nedeniyle ekibiyle birlikte Samandıra'da uzun saatler yoğun bir şekilde mesai yaptı.



5-ENNER Valencia sakatlığı tamamen atlatırken, bu süreçte Joshua King'in performansını yukarıya çekmesi Jorge Jesus'un elini maç öncesi güçlendirdi.



6-TECRÜBELİ çalıştırıcı, Trabzonspor'a karşı da önde presi sürdürecek. Jesus'un maça ileride Batshuayi ve King ikilisi ile başlaması oldukça yüksek ihtimal.



7-SARI-LACIVERTLİ teknik heyet, Willian Arao-Miguel Crespo ikilisi ile 90 dakika boyunca bordo-mavililerin orta sahasına baskı kurup, rakibin direncini kırmayı hedefliyor.









8-FENERBAHÇE, 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışacak. Teknik heyet, sarı-lacivertli takımın alıştığımız hücum futbolundan daha çok Trabzonspor'a pozisyon vermemeye dayalı bir sistem üzerine çalıştı.



9-KANARYA'NIN kulübede de eli son derece güçlü olacak.

Valencia, Rossi, Emre Mor, Serdar Dursun, İsmail Yüksek gibi isimler karşılaşmanın gidişatına göre oyuna girip skorun seyrini değiştirebilecek niteliğe sahip futbolcular.



10-SAMANDIRA'DA ofsayt tuzağı ve savunma arkasına atılacak toplar üzerine çalışıldı. Fenerbahçe; İrfan, Crespo hatta Ferdi'nin uzun pasları ile King ve Batshuayi'ye gol fırsatı yaratmayı planlıyor.



ÜÇLÜ DEFANS AĞIR BASIYOR

Fenerbahçe'nin fiziki açıdan yetersiz olan Luan Peres'in yokluğunda defansta Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai ile mücadele etmesi bekleniyor

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jorge Jesus, Luan Peres'in sakatlığı sonrası çoğunlukla tercih ettiği üçlü savunmadan vazgeçmek zorunda kalmış ve 4'lü sisteme geçmişti. Aylardır istediği formasyonla takımı sahaya süremeyen Portekizli hocanın, Trabzonspor maçında Peres'in yokluğuna rağmen üçlü defans ile oynama ihtimali yüksek. 68 yaşındaki çalıştırıcı, hafta için yapılan antrenmanlarda bu bölgede Serdar-Henrique-Szalai üçlüsünü denedi. Jesus'un dörtlü sistemi tercih etmesi halinde ise defansı Osayi, Henrique, Szalai ve Ferdi'den oluşturması bekleniyor.



ZİRVEDE OLMADIĞI ALAN YOK

Jorge Jesus'la sezonun ilk 14 haftalık bölümünde harikalar yaratan Fenerbahçe, hem puan cetvelinde hem de birçok istatistikte lider… Sarı-lacivertli ekip, maç başı gol (2.8), asist (1.8), başarılı dribbling (9.5), kazanılan hava topu (15.3), en az çalım yeme (5.5) ve kazanılan faul (14.8) alanlarında zirvede yer alıyor. Fenerbahçe hücum gücüyle de ön plana çıkıyor. Kanarya da ileri uçta forma giyen isimler 28 kez ağları sarsarak, ligdeki tüm takımları geçtiler.



UZATMADA '7' BİTİRDİ!

36 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, pes etmemesi ve sonuna kadar mücadelesiyle ön plana çıkıyor. Uzatma dakikalarında 7 gol bulan sarı-lacivertliler, bu istatistikte de zirveyi kimseye kaptırmadı. F.Bahçe, ilk devrenin sonunda 3, bitime doğru da 4 kez fileleri havalandırdı.