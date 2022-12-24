Parayı veren cezayı kaldırır

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikleri açıkladı. VAR monitörüne giden hakeme itiraz gibi eylemlere ceza maddeleri eklendi. Ayrıca birçok maddedeki hak mahrumiyeti cezalarının paraya çevrilmesi yürürlüğe girdi. Artık kulüp yöneticileri, aldıkları hak mahrumiyeti cezalarını (Ayrımcılık ve ideolojik propaganda, davranış kuralları, müsabaka sonucunu etkileme, bahis ve doping dışında) para cezasına çevirebilecek. TFF'nin banka hesabına her bir günlük hak mahrumiyeti cezasına karşılık 10 bin TL (Bu rakam Süper Lig kulüpleri için) yatıran ve makbuzu TFF'ye sunan idarecilerin cezaları iptal olacak.