Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 10 hakem sınıf atladı!
Giriş Tarihi: 24.12.2022 10:49 Son Güncelleme: 24.12.2022 10:52

Süper Lig'de 10 hakem sınıf atladı!

SPOR SERVİSİ
Süper Lig’de 10 hakem sınıf atladı!

2023’te FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler belli oldu. Yeni listede orta hakem olarak Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan yer alıyor.

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi açıklandı. Emekli olan Cüneyt Çakır ile birlikte Zorbay Küçük'ün yerine orta hakem olarak Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan dahil edildi. FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak; Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki ve Neslihan Muratdağı bulunuyor.

1 OCAK 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak listede, FIFA hakemi olarak Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin; FIFA Futsal Hakemi olarak ise Hakan Tezcan, Türkiye'de ilk defa bu gururu yaşayan isimler oldular.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
Emekli maaşı için asgari ücret hesabı! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklama! Tarih verdi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak?
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
İŞSİZLİK MAAŞI 2023 HESAPLAMA TABLOSU! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Şartları neler?
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
TPAO'dan heyecanlandıran paylaşım: Enerjisiyle güçlü Türkiye! Başarıyla tamamlandı
SON DAKİKA: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü
Rus arşivlerinde Sarıkamış Harekâtı’ndan övgüyle bahsediliyor: Bir yanda soğuk bir yanda ihanet
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 10 hakem sınıf atladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA