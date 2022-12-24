Süper Lig’de 10 hakem sınıf atladı!

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi açıklandı. Emekli olanyerine orta hakem olarak Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan dahil edildi. FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak; Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki ve Neslihan Muratdağı bulunuyor.1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak listede, FIFA hakemi olarak Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin; FIFA Futsal Hakemi olarak ise Hakan Tezcan, Türkiye'de ilk defa bu gururu yaşayan isimler oldular.