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Giriş Tarihi: 24.12.2022 22:00

Trabzonspor galibiyeti kolbastı oynayarak kutladı!

Trabzonspor galibiyeti kolbastı oynayarak kutladı!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Bordo-mavililer, Fenerbahçe galibiyetinin ardından 3 puan sevincini kolbastı oynayarak kutladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Gomez, 90+10. dakikada Trezeguet attı. Karadeniz ekibi, puanını 26'ya yükseltirken haftaya 29 puanla lider giren rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın bitiminin ardından taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Bordo-mavili oyuncular, orta alanda toplanarak sevinç yaşadıktan sonra kolbastı oynayarak galibiyetin keyfini çıkardı. Maç sonunda stat çevresinde hava fişek atıldı.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından da çeşitli paylaşımlarda bulunarak Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu.

Trabzonspor galibiyeti kolbastıyla kutladı! | Video

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Trabzonspor galibiyeti kolbastı oynayarak kutladı!
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