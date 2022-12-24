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Giriş Tarihi: 24.12.2022 16:08 Son Güncelleme: 24.12.2022 16:10

Tuzlaspor sahasında Altay'ı 4-2'lik skorla devirdi

AA
Tuzlaspor sahasında Altay’ı 4-2’lik skorla devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor Altay'ı 4-2'lik skorla devirdi.

Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor evinde Altay'ı 4-2 mağlup etti. İstanbul temsilcisi 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip gelerek haftayı 3 puanla kapattı.

Ev sahibi ekibin gollerini 12'de Bilal, 32 ve 63'de Adeniyi 90 ise A. Yahaya kaydetti. Altay'ın gollerini ise 4'de Ceyhun Gülselam ve 10'da Paixao kaydetti.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Geçen haftayı maç yapmadan geçen Altay, bu mağlubiyetle 21 puanda kaldı. Ligde son 3 maçının ardından galibiyet alan Tuzlaspor puanını 19 yaptı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Temel, Hasan Hüseyin Tetik

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Erol Can Akdağ, Kone (Dk. 46 Yahaya), Adeniyi, Bilal Başacıkoğlu, Mata (Dk. 84 İbrahim Has)

Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz, Kutay Yokuşlu (Dk. 65 Deniz Kadah), Zeki Yıldırım (Dk. 43 Arda Gezer, Dk. 64 Enes Yetkin), Özgür Özkaya (Dk. 77 Sefa Özdemir), Tolga Ünlü, Paixao

Goller: Dk. 4 Ceyhun Gülselam, Dk. 10 Paixao (Penaltıdan) (Altay), Dk. 12 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 32 ve 63 Adeniyi, Dk. 90 Yahaya (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Björkander, Dk. 90+6 Deniz Kadah (Altay), Dk. 67 Rotman (Tuzlaspor)

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Tuzlaspor sahasında Altay'ı 4-2'lik skorla devirdi
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