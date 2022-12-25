Abdullah Avcı’dan kariyer rekoru

Fırtına evindeki yenilmezliğini 32 karşılaşmaya çıkarıp seriye devam ederken, bu Abdullah Avcı adına da rekor oldu. Bordo-Mavililer en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuş, sonrasında 656 gün taraftarına hüsran yaşatmamıştı.

Avcı ile 20 galibiyet alan takım, 12 mücadelede de rakiplerine boyun eğmedi. 59 yaşındaki teknik adam İstanbul'un 3 büyüğüne de kolay kolay yenilmiyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 13 maç oynarken 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon G.Saray ile 0-0, Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Avcı'nın takımı Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı.

"TRANSFER DEĞIL TARAFTAR LAZIM"

Trabzonspor ile rekora koşan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyeti yorumlarken taraftara da seslendi:

"Ligin iyi takımını iyi bir oyunla yendik. Her türlü bir planı olduğunu biliyorduk. Güçlü ve güçsüz taraflarını iyi analiz ettik. Az temaslı oynamamız gerekiyordu. Lige verilen arada bunu çalıştık. Bana nasıl saygı ile yaklaşıyorlarsa Trabzonspor'a da öyle olsunlar. Trabzonspor'un transfere değil, taraftara ihtiyacı var. Her şeyi kazanmadık, sadece bir maçı kazandık."