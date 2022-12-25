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Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:30

Abdullah Avcı'dan kırılması zor rekor!

Abdullah Avcı’dan kırılması zor rekor!

Trabzonspor’la iç sahada 32 Süper Lig maçını kaybetmeyen Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

Fırtına evindeki yenilmezliğini 32 karşılaşmaya çıkarıp seriye devam ederken, bu Abdullah Avcı adına da rekor oldu. Bordo-Mavililer en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuş, sonrasında 656 gün taraftarına hüsran yaşatmamıştı.

Avcı ile 20 galibiyet alan takım, 12 mücadelede de rakiplerine boyun eğmedi. 59 yaşındaki teknik adam İstanbul'un 3 büyüğüne de kolay kolay yenilmiyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 13 maç oynarken 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon G.Saray ile 0-0, Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Avcı'nın takımı Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı.

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Abdullah Avcı'dan kırılması zor rekor!
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