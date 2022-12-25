Şenol Güneş’ten 6 isme kesik! Gaziantep FK maçında kulübedeler

Beşiktaş, Süper Lig'e Gaziantep deplasmanında dönüyor. Bugün oynanacak zorlu mücadele için kupa maçından sonra yoğun çalışma yapan teknik ekip, nihai kararını verdi. Beşiktaş'ta, Şanlıurfaspor'a karşı bekleneni veremeyen 6 oyuncu bugünkü karşılaşmada yedek kulübesine çekilecek. Kaleci Ersin Destanoğlu neşter vurulan ilk isimlerden. Sol stoperde görev alan ancak şansını geri tepen Emrecan Uzunhan da bugün kulübede kalacak.
Orta sahada ise Salih Uçan ve Dele Alli yetersiz görülen performansları nedeniyle Güneş'in 11'de görev vermeyeceği isimler olacak. Hücum hattında da Nathan Redmond ve Jackson Muleka yerine Şanlıurfaspor maçında sonradan oyuna girip tabelaya etki eden N'Koudou ile Weghorst görevlendirilecek.
YENİ SİSTEM SAISS'İ BEKLİYOR
Bu arada Şenol Güneş'in bir süredir aklında Gaziantep FK'ya karşı 3-4-3 sistemiyle oynamak vardı. Ancak deneyimli hoca, bu planları milli takımdan dönen Romain Saiss'in durumuna odakladı.
Savunmanın merkezinde oynatmayı ve komutayı vermeyi planladığı 32 yaşındaki Faslı oyuncunun sakatlığı, yeni sistemin uygulanmasını erteledi. Saiss'in yokluğunda 3'lü savunma sisteminin istenilen verimi sağlamayacağını düşünen teknik heyet, bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Saiss en iyi ihtimalle Kasımpaşa mücadelesiyle takıma dönecek.