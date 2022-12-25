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Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:26

Süper Lig'de Adana Demirspor'un konuğu Fatih Karagümrük! (CANLI)

Süper Lig’de Adana Demirspor’un konuğu Fatih Karagümrük! CANLI

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin formda takımlarından Adana Demirspor evinde alt sıralardan kurtulmak isteyen Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Zorlu mücadelede iki takım da 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin formda takımlarından Adana Demirspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 3 puanı alarak zirve yarışında kalmak isteyen Adana Demirspor'da hedef 3 puan.

Diğer yandan Andrea Pirlo ile bir çıkış yakalamak isteyen Fatih Karagümrük ise bu maçı kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. İki takımın da 11'i belli oldu.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen.

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent, Colley, Borini, Diagne.

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Süper Lig'de Adana Demirspor'un konuğu Fatih Karagümrük! (CANLI)
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