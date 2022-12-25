Süper Lig'de Adana Demirspor'un konuğu Fatih Karagümrük! (CANLI)

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin formda takımlarından Adana Demirspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 3 puanı alarak zirve yarışında kalmak isteyen Adana Demirspor'da hedef 3 puan.

Diğer yandan Andrea Pirlo ile bir çıkış yakalamak isteyen Fatih Karagümrük ise bu maçı kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. İki takımın da 11'i belli oldu.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen.

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent, Colley, Borini, Diagne.