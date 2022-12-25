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Giriş Tarihi: 25.12.2022 18:18

Süper Lig'de bitmek bilmeyen maçta kazanan yok! Konyaspor - Alanyaspor maçı 17 dakika uzadı...

Süper Lig’de bitmek bilmeyen maçta kazanan yok! Konyaspor - Alanyaspor maçı 17 dakika uzadı...

Süper Lig'de Konyaspor, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İki takımın nefes kesen mücadelesi, 90+17. dakikada sona erdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Arabam.com Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Torku Arena'da oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un iki golünü de 22. ve 90+10. dakikalarda penaltıdan Amir Hadziahmetovic kaydetti. Alanyaspor'a golleri ise 65. dakikada Furkan Bayır ve 78. dakikada Ahmet Hasan Mahcub'dan (P) geldi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 25 puana, Alanyaspor ise 18 puana ulaştı.

Gelecek hafta Konyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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Süper Lig'de bitmek bilmeyen maçta kazanan yok! Konyaspor - Alanyaspor maçı 17 dakika uzadı...
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