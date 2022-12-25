Süper Lig’de Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaşıyor! Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-Beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemiyor.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER



Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Maxim, Furkan, Mustafa, Figuiredo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Necip, Atiba, Gedson, Nkoudou, Cenk, Weghorst