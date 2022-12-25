Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaşıyor! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:01 Son Güncelleme: 25.12.2022 15:09

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaşıyor! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig’de Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaşıyor! Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de aradan Gaziantep deplasmanında dönüyor. Kupada Şanlıurfaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, ligin 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Bu mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 22, Gaziantep FK'nın 16 puanı bulunuyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-Beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemiyor.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Maxim, Furkan, Mustafa, Figuiredo
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Necip, Atiba, Gedson, Nkoudou, Cenk, Weghorst

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı zammı için yeni formül! 2023 emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekliye zam oranı ne zaman açıklanıyor?
Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
EYT SON DAKİKA: Milyonlar Kabine Toplantısı'nda o saate kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe EYT açıklamaları! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
Schengen yengen
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
6’lı masa çok sıktı artık
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaşıyor! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA