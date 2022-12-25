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Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:32 Son Güncelleme: 25.12.2022 11:40

Trabzon yerel basınından olay Trabzonspor-Fenerbahçe manşetleri! Fener'i ağlata ağlata yendik"

AA
Trabzon yerel basınından olay Trabzonspor-Fenerbahçe manşetleri! Fener’i ağlata ağlata yendik

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.

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Karadeniz'den Günebakış Gazetesi: Kusursuz fırtına! Trabzon sahada, taraftar tribünde şov yaptı. Gomez ve Trezeguet'in golleri bordo-mavilileri galibiyete taşıdı. Trabzon'dan çıkış yok.

Karadeniz Gazetesi: Bak şu Allah'ın işine 61'de yazdık deftere 90+10'da çıktık zirveye! Fener'i ağlata ağlata yendik.

Taka Gazetesi: Alnınızdan öpüldünüz! Dünya Kupası arası Trabzonspor'a yaradı, 41 bin taraftar Akyazı'yı inletti, Fener'i puansız gönderdi. Fener söndü, şampiyon döndü.

Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi: Akyazı'da Avcı'nın ağına yeni balık türü takıldı, sazan kanaryaya gel! Koçum iyi bak. Bu ruhun önünde sen değil kralı gelse duramaz.

Kuzey Ekspres Gazetesi: Adım adım zirveye. Yine bir derbi, yine bir zafer, yeni bir şampiyonluk bizi bekler. Maxi keyif.

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Trabzon yerel basınından olay Trabzonspor-Fenerbahçe manşetleri! Fener'i ağlata ağlata yendik"
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