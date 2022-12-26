3’lü sistemde kaybı daha çok

Dünya Kupası tatiline Giresunspor yenilgisiyle giren, dönüşte de Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe,Geçen sezon teknik direktörbu yıl vatandaşı Jorge Jesus'un da ısrarcı olması, şampiyonluk yolunda çok önemli 8 puanın kaybedilmesine neden oldu.Süper Lig'de 14 müsabakada kenar yönetiminde olan Jesus,Kalan maçlarda 4'lü savunmayı 8 kez kullanan deneyimli çalıştırıcı; 6 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 5 puan yitirdi.Jesus, 2022-23 sezonuna 4'lü savunma ile başlamış, 4. haftada 3'lü savunmaya döndüğü ilk karşılaşmada Konyaspor'a 1-0 teslim olup ilk yenilgisini yaşamıştı.