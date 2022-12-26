3’lü sistemde kaybı daha çok

Pereira’nın ipini çeken sistemde ısrar eden Jesus, şampiyonluk yolunda üzüldü. Fenerbahçe üçlü defansla mücadele ettiği 6 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Çok önemli 8 puan yok oldu. Dörtlü savunmayı tercih ettiği 8 karşılaşmada ise sadece 5 puan kaybetti
Dünya Kupası tatiline Giresunspor yenilgisiyle giren, dönüşte de Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilkkez üst üste iki maçını kazanamadı. Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira'nınipini çeken ve fazlasıyla tartışılanüçlü sistemde, bu yıl vatandaşı Jorge Jesus'un da ısrarcı olması, şampiyonluk yolunda çok önemli 8 puanın kaybedilmesine neden oldu. Portekizliçalıştırıcı, Benfica'daki sondöneminde bu sistemi kullansada üçlü formasyon,sarı-lacivertli takımda kötüsonuçlar doğurdu.
3'LÜYE DÖNDÜĞÜ İLK MAÇI KAYBETTİ
Süper Lig'de 14 müsabakada kenar yönetiminde olan Jesus, 3'lü formasyonlatakımını 6 karşılaşmadasahaya sürdü. 3 galibiyet-2 yenilgi-1 beraberlikle8 puan çimleregömüldü. Kalan maçlarda 4'lü savunmayı 8 kez kullanan deneyimli çalıştırıcı; 6 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 5 puan yitirdi. 3'lü olarak ençok 3-5-2 formasyonunutercih eden Jesus, diğerplanda en fazla 4-4-2 ileoynattı. Jesus, 2022-23 sezonuna 4'lü savunma ile başlamış, 4. haftada 3'lü savunmaya döndüğü ilk karşılaşmada Konyaspor'a 1-0 teslim olup ilk yenilgisini yaşamıştı.