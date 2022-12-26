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Giriş Tarihi: 26.12.2022

3'lü sistemde kaybı daha çok

UĞUR ÇEM
3’lü sistemde kaybı daha çok

Pereira’nın ipini çeken sistemde ısrar eden Jesus, şampiyonluk yolunda üzüldü. Fenerbahçe üçlü defansla mücadele ettiği 6 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Çok önemli 8 puan yok oldu. Dörtlü savunmayı tercih ettiği 8 karşılaşmada ise sadece 5 puan kaybetti

Dünya Kupası tatiline Giresunspor yenilgisiyle giren, dönüşte de Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste iki maçını kazanamadı. Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın ipini çeken ve fazlasıyla tartışılan üçlü sistemde, bu yıl vatandaşı Jorge Jesus'un da ısrarcı olması, şampiyonluk yolunda çok önemli 8 puanın kaybedilmesine neden oldu. Portekizli çalıştırıcı, Benfica'daki son döneminde bu sistemi kullansa da üçlü formasyon, sarı-lacivertli takımda kötü sonuçlar doğurdu.



3'LÜYE DÖNDÜĞÜ İLK MAÇI KAYBETTİ
Süper Lig'de 14 müsabakada kenar yönetiminde olan Jesus, 3'lü formasyonla takımını 6 karşılaşmada sahaya sürdü. 3 galibiyet- 2 yenilgi-1 beraberlikle 8 puan çimlere gömüldü. Kalan maçlarda 4'lü savunmayı 8 kez kullanan deneyimli çalıştırıcı; 6 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 5 puan yitirdi. 3'lü olarak en çok 3-5-2 formasyonunu tercih eden Jesus, diğer planda en fazla 4-4-2 ile oynattı. Jesus, 2022-23 sezonuna 4'lü savunma ile başlamış, 4. haftada 3'lü savunmaya döndüğü ilk karşılaşmada Konyaspor'a 1-0 teslim olup ilk yenilgisini yaşamıştı.

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3'lü sistemde kaybı daha çok
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