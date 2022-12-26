Eski Galatasaray’lı oyuncu Jesse Sekidika’nın yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor'da iç transferde gelişme yaşandı. İstanbul temsilcisinde Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirdikten sonra Galatasaray 'dan bedelsiz transfer edilen Nijeryalı futbolcunun yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...

BERKE ÖZER ÜMRANİYESPOR VE İSTANBULSPOR'A ÖNERİLDİ

Fenerbahçe 'den ayrılarak sezon başında Portekiz ekiplerinden Portimonense'ye transfer olan Berke Özer fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya karar verdi. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç kaleciyi kadrosuna kattı.

BABEL'DEN TRABZONSPOR- FENERBAHÇE SIRASINDA FLAŞ PAYLAŞIM!

Eyüpsporlu Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hollandalı futbolcu şu ifadelere yer verdi:

"HİÇBİR ŞEY ÖĞRENEMMİŞ"

Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ ŞOKU!

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: "BU TÜR MAÇLARDA EN ÖNEMLİ ŞEY İKİNCİ GOLÜ ATIP VE OYUNU KOPARMAK"

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuna iyi başladıklarını fakat ikinci golü bir türlü atamadıklarını söyleyen Üzülmez, zorluk seviyesi yüksek olan maçlarda ikinci golü atmaları gerektiğini vurguladı.

Galatasaray hikâyesi kısa sürdü

2018'de Sırbistan takımı Napredak'tan 60 bin Euro bedelle Eskişehirspor'a transfer olan Jesse; Kırmızı Şimşekler'de sergilediği performansla 2019-2020 sezonun devre arasında Galatasaray'a geldi.

EYÜPSPOR BONSERVİSİNİ ALDI

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'un bonservisi ile birlikte kadrosuna kattığı Jesse; Eflatun-Sarılılar'da da kalıcı olmadı ve Bodrumspor'un yolunu tuttu. Jesse; Eyüp'te 7'si ilk 11, 10 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

MENAJERİ 1.4 MİLYON EURO KAZANDI

Öte yandan; Galatasaray yönetimi o dönem piyasa değeri 150 bin Euro olan Sekidika'yı almak için menajerine 1.4 milyon Euro ödeme yapmıştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan ancak takıma bir türlü adapte olamayan Jesse Sekidika, 1. Lig ekibi Bodrumspor ile anlaşma sağladı. (Fanatik)