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Giriş Tarihi: 26.12.2022 21:46

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 3 sayı farkla yendi

DHA
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 3 sayı farkla yendi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12'nci haftasında Anadolu Efes'i normal süresi 79-79 sona eren karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 93-90 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ise ligdeki 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes-Davis ve Motley ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Micic, Beaubois, M'Baye, Clyburn ve Dunston'tan oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakikayı 11-4 önde geçti. Kenardan gelen Larkin'in hücumda sorumluluk almasıyla Anadolu Efes, farkı eritse de ilk periyodu Fenerbahçe, 24-23 önde kapattı.
İkinci periyoda daha iyi bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip, bulduğu üç sayılık basketlerle ilk yarının bitimine 6.31 kala farkı 6'ya çıkardı: 35-29. Periyodun son bölümünde Pierre ve Motley ile etkili olan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 50-40 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda ev sahibi ekip daha etkili başlasa da Clyburn ile hücumda etkili olan Anadolu Efes, farkın açılmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 4.52 kala gelen televizyon molasına 59-48 önde girdi. Televizyon molasının ardından Motley ve Calathes ile etkili olan Fenerbahçe, bitime 2.52 kala farkı 19'a çıkardı: 68-49. Kalan bölümde farkı korumayı başaran ev sahibi ekip, son periyoda 71-54 önde girdi.
Son periyoda Anadolu Efes etkili başladı. 2 dakikadan kısa bir sürede 8-0'lık seri yakalayan deplasman ekibi, farkı 9'a indirerek rakibine molayı aldırdı: 71-62. Clyburn ile periyodun ilerleyen dakikalarında etkili olmayı sürdüren Efes, bitime 2.47 kala bulduğu serbest atış isabetleriyle farkı 5'e indirdi: 77-72. Karşılaşmanın son 20 saniyesine Fenerbahçe, 78-76 önde girdi. Pierre bitime 4 saniye kala kendisine yapılan faulden doğan serbest atışlardan birini sayıya çevirince skor 79-76'ya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın bitimine 1.1 saniye kala Clyburn'ün bulduğu üçlükle Anadolu Efes, skoru 79-79'a getirdi ve mücadeleyi uzatmaya götürdü.

Uzatma bölümüne Pierre'in etkili oyunuyla giriş yapan Fenerbahçe, karşılaşmanın son 2 dakikasına 88-83 önde girdi. Karşılaşmanın son bölümünde hata yapmayan sarı-lacivertliler parkeden 93-90 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ve Dyshawn Pierre 23'er sayı kaydederek galibiyette büyük pay sahibi oldular. Anadolu Efes'te 39 sayı kaydeden Will Clyburn karşılaşmanın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 3 sayı farkla yendi
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