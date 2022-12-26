Fenerbahçe Kamerunlu yıldız oyuncu Vincent Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda bordo-mavili takımın konuğu olan sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.Galatasaray'ın İstanbulspor'u yenmesiyle Fenerbahçe liderliği de ezeli rakibine kaptırdı.2022 Dünya Kupası öncesi ligde Giresunspor'a da yenilen Fenerbahçe'de eleştiri dozu yükseliyor.Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

Yaşanan puan kayıpları ara transferde takviye yapılma olasılığını yükseltti.Öncelikle stopere bir oyuncu aranırken, forvete de Vincent Aboubakar'ın ismi gündemdeki yerini koruyor.Kamerunlu yıldızın menajeriyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilebileceği gelen haberler arasında.Savunmaya ise Adana Demirsporlu Samet Akaydın dışında alternatif bazı isimlerle de temaslar olduğu kulislerde konuşuluyor.

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.Profesyonel futbol kariyerine Coton Sport FC'de başladı. Sırasıyla Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giydi.2021'de bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tuttu.Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada görev alan Aboubakar, 35 gol attı.Tecrübeli isim 9 da asist yaptı.1.84 cm boyundaki golcü oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.Kamerun Milli Takımı ile 95 maça çıkan Aboubakar, rakip fileleri 35 kez sarstı.Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro...(Fotomaç)