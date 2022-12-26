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Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:18 Son Güncelleme: 26.12.2022 15:19

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

AA
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 16. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Galatasaray, en son kendi sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle 2-1'lik skorla devirmişti. Bu skorla birlikte 30 puanla liderliğe yükselen Galatasaray'da hedef Sivasspor maçını da kazanarak liderliğini sürdürmek olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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