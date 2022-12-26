Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 16. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Galatasaray, en son kendi sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle 2-1'lik skorla devirmişti. Bu skorla birlikte 30 puanla liderliğe yükselen Galatasaray'da hedef Sivasspor maçını da kazanarak liderliğini sürdürmek olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.